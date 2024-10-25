Yalova Film Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

Dört gün sürecek festivalin açılışında Gazipaşa Caddesi'nden Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısı nedeniyle bando ve konserin iptal edildiği etkinlikte, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Açılışta bir konuşma yapan Yalova Valisi Hülya Kaya, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısı lanetlediğini belirterek, "Bugün çok üzüntülüyüz elim bir saldırı olduğu için. Şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var onlara da ailelerine de acil şifalar diliyorum. Allah böyle menfur saldırılar göstermesin." diye konuştu.

Kaya, 68 ülkeden, 770 başvurunun yapıldığı festivalle ilgili bir hayali gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Bugün bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 8 ay önce temellerini attığımız, bugün ise sanatın ve hikayelerin buluştuğu bu festivalde hayallerimize hayat veriyoruz. Sinemanın sihrine olan inancımızla, her anın ilhamla dolu olacağı bu yolculuğa hep birlikte çıkıyoruz. Yalova Ulusal Belgesel Film Festivali'ne hoş geldiniz. Biz de ilk kez düzenlediğimiz Yalova Ulusal Belgesel Film Festivali ile şehrimizin sahip olduğu kültürel, doğal ve sanatsal potansiyeli bir kez daha ortaya koymayı hedefliyoruz. Tarımdan termal turizme, deniz turizminden sanayiye kadar birçok alanda öne çıkan şehrimiz, artık kültürel ve sanatsal etkinliklerle de adını daha geniş kitlelere duyurma yolunda kararlı adımlar atıyor. Festivalimize 68 ülkeden tam 770 belgesel film başvurusu yapıldı."

Festival aracılığıyla Yalova'nın geçmişten gelen kültürel mirası ve doğal zenginlikleriyle insan hikayelerini tüm dünyaya sinemanın evrensel diliyle anlatmak istediklerine vurgu yapan Kaya, bir sonraki yıl hedeflerinin, uluslararası sinemacıları Yalovalılarla buluşturmak istediklerini söyledi.

Finale kalan 26 belgesel filmin, il merkeziyle Armutlu, Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde gösterimlerinin yapılacağına değinerek Kaya, şunları kaydetti:

"Bunların yanı sıra atölye çalışmaları, belgesel sinema ustalarının katılımıyla paneller ve söyleşiler de gerçekleştireceğiz. Böylece, sinema sanatını ve bu anlamlı festivali Yalova'nın her köşesine ulaştırarak daha geniş bir katılım sağlamayı amaçlıyoruz. İstanbul'a olan yakınlığımız ve sinema, dizi endüstrisinin sürekli büyüyen talepleri göz önüne alındığında Yalova'nın sektöre önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyoruz. Yalova'nın sinema sektörü için büyük bir cazibe merkezi olma potansiyeline sahip olduğuna inancımız tamdır. Bugün burada bir araya gelen tüm sinemaseverler ve değerli konuklarımız sayesinde Yalova'nın adını ulusal ve uluslararası alanda duyurmak için hep birlikte önemli bir adım atıyoruz. Sizlerin de bu heyecanımıza ortak olması, bizleri daha da güçlendiriyor."

Konuşmaların ardından festivalin açılışına katılan sanatçı Menderes Samancılar'a hediye takdim edildi.

Açılışta "O Çınar" adlı belgeselin gösterimi yapıldı.

Festival, 26 Ekim'e kadar sürecek.