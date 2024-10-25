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Güncel
AA 25.10.2024 09:52

Şırnak Üniversitesi kampüsüne 1400 fidan dikildi

Şırnak Üniversitesi kampüsünde 1400 fidan toprakla buluşturuldu.

Şırnak Üniversitesi kampüsüne 1400 fidan dikildi

Sivas'ta faaliyet sürdüren Sohta Sinan Eğitim ve Hizmet Vakfı, Şırnak Üniversitesine 1400 fidan hibe etti. Hibe edilen fidanlar Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın da katıldığı etkinlikle yeşil bir çevre için dikildi.

Etkinliğe, Sohta Sinan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Zeki Balcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Refik Korkusuz, Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş, Yapı İşleri Daire Başkanı Ahmet Yumak ve çok sayıda personel ile öğrenci katıldı.

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Şırnak Fidan
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