Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince yapılan denetim ve kontrolde, merkeze bağlı Sulusaray beldesi ekinlik mevkisinde Kızılırmak üzerinde H.D.'nin usulsüz yöntemlerle balık avladığı tespit edildi.

Olay yerinde balık avında kullanılan 1 adet bot, yaklaşık 25 metre uzunluğunda balık ağı ve 12 adet farklı tür ve ebatlarda balık ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.