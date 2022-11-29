İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9'u serbest bırakıldı.

Kamera incelemesini sürdüren polis, olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltında bulunan şüpheli sayısı yeniden 20'ye yükseldi.

Ambulans şoförleriyle diğer şüpheliler aynı taraftar grubundan

Kamera kayıtlarında yapılan incelemede özel ambulans sürücüleri A.G. ve H.K. tarafından stattaki tuvalete bırakılan fişeklerin; D.D., K.E., E.Y. ve F.Ö. tarafından alındığı belirlendi.

Göztepe tribünlerine işaret fişeği fırlatarak taraftar Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden olan şüphelinin ise F.E. olduğu tespit edildi.

Ambulans şoförleriyle statta yanıcı ve patlayıcı malzemeleri teslim alan kişilerin arkadaş olduğu ve aynı taraftar grubunun üyesi oldukları belirlendi.

HTS kayıtlarını inceleyen polis, ambulans şoförlerinden birisinin, patlayıcı ve yanıcı malzemeleri bıraktıktan sonra taraftar grubu üyelerinden birini telefonla aradığını da belirledi.

A.G., H.K., D.D., K.E., E.Y., F.Ö. ve F.E'nin de aralarında olduğu 20 şüphelinin ifade işleminin devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan maçın ardından statta yapılan aramalarda bulunan ve stada kaçak şekilde sokulduğu tespit edilen bazıları kullanılmış sis bombası, meşale, torpil ve işaret fişeği de incelemeye alındı.