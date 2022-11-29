Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 09:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü
Kütahya'da otomobilin şarampole uçtuğu trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Kübra Aksu yönetimindeki otomobil şarampole devrildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Aksu'nun cenazesi, kaza yerindeki incelemelerin ardından Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
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