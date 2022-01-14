Nevşehir İl genelinde dün başlayan kar yağışının akşam saatlerinde sona ermesinin ardından yollarda buzlanma oldu. Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Nevşehir merkeze bağlı belde ve köyler ile Acıgöl ve Hacıbektaş ilçesine bağlı belde ve köylerden il ve ilçe merkezlerine gelen öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.