Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 16:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nevşehir'de kaçak kazı yapan 2 kişiye gözaltı
[Fotograf: İHA]
Nevşehir'de izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülşehir ilçesine bağlı Alemli Köyü'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kazıda kullanılan aletlere el konuldu.
Etiketler: Nevşehir Kaçak Kazı
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