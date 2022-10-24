İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki uygulama noktasında plakasız motosikleti durdurmak istedi.

Polisin ihtarına uymayarak kaçan motosiklet, Yeşilada Mahallesi'nde yakalandı.

Üst aramalarında 100 gram esrar ve sahte 15 bin 100 lira ele geçirilen sürücü S.A. ile yanındaki S.Ö. gözaltına alındı.