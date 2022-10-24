Cide Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde, vatandaşların verimli ve sağlıklı vakit geçirmelerinin sağlanması, spor kültürünün yayılması, beden ve ruh sağlığının geliştirilmesi amacıyla "Kaymakamlık Sonbahar Kupası Futsal Turnuvası" düzenlendi.

Cide Spor Salonu'ndaki maçlar, Bartın'ın Amasra ilçesindeki madende şehit olan işçiler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kurumlar, esnaf ve vatandaşların oluşturduğu 7 takımın mücadele edeceği turnuva, 17 Kasım'da sona erecek.

Turnuvanın açılış düdüğünü çalan Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Herkes İçin Spor" Pojesi'nin halkı