Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yıl nisan ayında başlatılan, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında başlattığı uygulamaya hayvanseverler ilgi gösterdi.

İl genelinde 1700 kedi ve 1500 köpeğin kayıt altına alındığı bilgisini paylaşan Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş, "Ev hayvanlarının kayıt altına alınmasına yönelik çalışma 31 Aralık'a kadar sürecek. Bu tarihe kadar çeşitli nedenlerle hayvanlarına çip taktıramayanlar Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ederek, dolduracakları bir beyanname ile işlemi erteleyebilecektir. Aksi halde cezai işlemle karşılaşabilirler." dedi.

Memiş, vatandaşlara evlerinde besledikleri hayvanları kimliklendirme çağrısında bulundu.