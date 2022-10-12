Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de 2 düzensiz göçmen yakalandı
Nevşehir'de, yurda yasa dışı yollardan giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 2 yabancı uyruklu yakalandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Çankırı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Nevşehir Düzensiz Göçmenler
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