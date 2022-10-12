Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobil devrildi
Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 yaşındaki bebek öldü, 2 kişi yaralandı.
M.A. yönetimindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 60. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü M.A. ile araçtaki İ.Ö ve 1 yaşındaki Ö. Ö, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Ö.Ö. hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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