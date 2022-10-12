M.A. yönetimindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 60. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü M.A. ile araçtaki İ.Ö ve 1 yaşındaki Ö. Ö, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Ö.Ö. hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.