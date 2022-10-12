Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 30 bin 900 makaron ele geçirildi
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 30 bin 900 makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Biga ilçesinde şüpheli S.K'ye ait araca operasyon düzenledi.
Operasyonda, paketlenmiş halde 8 bin 900'ü doldurulmuş toplam 30 bin 900 makaron ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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