Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 14:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kaldırıma parka cezai işlem
[Fotograf: İHA]
Düzce şehir merkezinde araçlarını kaldırımlara park eden sürücülere cezai işlem uyguladı.
Güvenlik güçleri ekipleri, Saatçigil Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Hastane Caddesi, Rasim Betir Paşa Bulvarı, Süleyman Kuyumcu Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yayaların can güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara müdahale etti.
Ekipler, denetimlerde özellikle okul bölgelerine öncelik verdi.
10 araca cezai işlem uygulayan ekipler, denetimlerin sürekli olacağını ve kaldırıma park eden araçlara taviz verilmeyeceğini vurguladı.
Son Haberler
- 15:31
- 15:19
- 15:19
- 15:14
- 15:11
Sıradaki Haber
Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz