Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da çıkan yangında bir kişi öldü
Amasya'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gökmedrese Mahallesi'nde C. K.'ya (57) ait evde yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Amasya Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerce yaklaşık bir saatte söndürüldü. Evde yapılan kontrolde, C.K'nın devrilen dolabın altında kaldığı tespit edildi.
Tek yaşadığı öğrenilen C.K'nın cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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