Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 14:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tokat'ta 5 ton sahte alkol ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 ton sahte alkol ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve Niksar ilçesinde sahte içki üretimi yaparak piyasaya sürenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 bin 35 kilo fermente halde alkol, 210 litre kaçak alkol, 3 alkol damıtma makinesi, 2 ocak, 2 kazan ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı.
Etiketler: Sahte Alkol Tokat
Son Haberler
- 15:31
- 15:19
- 15:19
- 15:14
- 15:11
Sıradaki Haber
IPA Dış İlişkiler Direktörü Hasanoğlu: Tahıl koridoru Afrika'daki çocukların açlıkla mücadelesine yardımcı oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz