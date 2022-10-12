Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 14:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli'de ayılar merkeze indi
[Fotograf: İHA]
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yiyecek bulmak için şehir merkezine inen ayılar, kameraya yansıdı.
Pülümür ilçesinde yaklaşık 10 ayı, yiyecek bulamadıkları için kent merkezine kadar indi.
Cadde ve ara tarlalara giren ayılar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.
Araç ışıklarını gören ayılar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Etiketler: Tunceli
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