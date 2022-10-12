Şırnak'ın üzümüyle ünlü olan ve Bılbizeki, Reşeşik, Zeynebi, Kerkuş, Mor, Tayfi, Negatik, Dendar, Şehzay, Kıtılneyfs ile Behdini gibi 11 çeşit üzümün yetiştirildiği Uludere ilçesinde geleneksel yöntemlerle hazırlanan pekmez mesaisi başladı.

Yemişli köyünde 15 dekar alanda köylülerin oluşturduğu bağlarda yetişen üzümler zorlu süreçlerden geçerek pekmeze dönüştürülüyor.

İlçede bağ ve bahçelerde çok miktarda üretilen Behdini ve Kıtılneyfs üzümleri pekmez için, diğer çeşitler de kurutmalık olarak tercih ediliyor. Bağ sahipleri önce üzümleri toplayıp çuvallara doldurarak kille harmanlıyor.

Bir süre çuvalda bekleyen üzümler ezilip suyu çıkarılıyor. Elde edilen suyu büyük kazanlara aktarılarak odun ateşinde, kıvama gelene kadar kaynama süreci geçiriyor, yaklaşık 5 günlük soğuma ve dinlendirme aşamasından geçiyor.

8 kilo üzümden 1 kilo elde edilen ve bölgede doğal ilaç olarak da kullanılan pekmezin kilosu 150 TL'den satılıyor.