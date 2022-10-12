Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da motosiklet hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Aksaray'da motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde motosiklet hırsızlığı ihbarının ardından çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler A.O. ve O.A'yı belirlenen adreste yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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