Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de çocuklara özel tiyatro
[Fotograf: AA]
Hakkari'de çocuklara yönelik "İyilik Takımı Sevginin Gücü" konulu müzikal tiyatro oyunu sahnelendi.
Hakkari'de çocuklar için "İyilik Takımı Sevginin Gücü" konulu müzikal tiyatro oyunu sahnelendi.
Atatürk Kültür Merkezi'nin Konferans Salonu'ndaki gösteride sanatçılar, çeşitli kostümlerle sahneledikleri müzikal oyunla sevginin gücünü konu aldı.
Oyunu ilgiyle izleyen çocuklar, müziğe ve bazı sahnelere eşlik ederek eğlenceli zaman geçirdi.
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