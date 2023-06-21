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Güncel
İHA 21.06.2023 16:54

Nemrut’a giden vatandaşlara ayı uyarısı

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, Nemur Krater Gölü'ne giden piknikçileri kış uykusundan uyanan ayılar konusunda uyardı.

Nemrut’a giden vatandaşlara ayı uyarısı

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırları içerisinde bulunan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla birlikte birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor.

Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan boz ayılar ise bölgeye giden vatandaşların ilgi odağı haline gelmeye başladı. Kış aylarının bitmesi ve Nemrut Krater Gölü yolunun açılmasıyla birlikte bölgeye giden piknikçilerin burada yaşayan boz ayılarla karşı karşıya gelmemeleri için uyarı yapıldı.

Yakın bir zamanda kış uykusundan uyanan ayıların özellikle mangal ve çöp kokusu nedeniyle insanlara daha fazla görünür hale geldiğini söyleyen Önen, vatandaşların ayılarla bir evcil hayvanmış gibi oynamalarının son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

"İnsanlarla bu canlıların bir arada olması bir tehlike oluşturabiliyor"

Önen, şunları söyledi:

"Çok uzun yıllardan beri çevreyi gözlemlemekteyim ve bunu kayıt atlına almaktayım. Astronom ve doğa gözlemciliği yapmaktayım. Biliyoruz ki Nemrut kalderasının yollarının açılmasıyla ve havaların ısınmasıyla birlikte bölgeye bir hayli ziyaretçi gelmeye başladı. Aynı zamanda ziyaretçiler burada piknik yapmakta ve mangal yakmakta. Bunun yanında bazı insanlar çöplerini bölgeye atabilmektedir. Bunun neticesinde ayılar kokunun etkisiyle çevreye atılan çöplerden dolayı daha çok görünür oldu. İnsanlar ister istemez ayılarla karşı karşıya gelmesi tehlikeli bir durum oluşmaktadır. Biliyoruz ki bu tür doğal ortamlar bu canlılar için makul bir ortamdır. İnsanlarla bu canlıların bir arada olması bir tehlike oluşturabiliyor."

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