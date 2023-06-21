Uşak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Uşak-Ankara kara yolu Gazi Bulvarı'nda seyreden Z.S. yönetimindeki minibüs, Selçuklu Köprülü Kavşağı girişinde önce N.D. idaresindeki kamyonete, daha sonra L.G'nin kullandığı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçlardaki 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Köprülü kavşağın kaza nedeniyle trafiğe kapatılması nedeniyle Uşak'tan Ankara yönüne ulaşım bir süreliğine yan yoldan verildi.