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Güncel
İHA 21.06.2023 16:41

Kütahya’da 2022-2023 eğitim öğretim yılının değerlendirmesi yapıldı

Kütahya’da Merkez İlçe Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu toplantısı yapıldı.

Kütahya’da 2022-2023 eğitim öğretim yılının değerlendirmesi yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in başkanlığında, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz, Şube Müdürleri İrfan Kanık, Mustafa Topuz, Rıdvan Acar ve eğitim kurumları müdürlerinin katılımıyla Merkez İlçe Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in açılış konuşmasının ardından toplantıda 2022-2023 eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda 2022-2023 eğitim öğretim yılı eğitim öğretim faaliyetleri, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, proje çalışmaları ve hayat boyu öğrenme faaliyetleri yönünden değerlendirilmelerde bulunuldu.

Yaz döneminde açılacak olan destekleme ve yetiştirme kursları, rehberlik çalışmaları, okul/kurumlarda yapılacak olan güçlendirme, bakım ve tadilat işlerinin sırasıyla değerlendirildiği toplantının sonunda katılımcıların görüşülmesini istediği konulara yer verildi.

Toplantının sonunda Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sorunsuz sona ermesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 

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