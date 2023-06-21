Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.06.2023 16:52

Kilis'te çiftçilere sera malzemesi dağıtıldı

Kilis'te 29 çiftçiye 80 metrekarelik fide üretimi için sera ekipmanı dağıtıldı.

Kilis'te çiftçilere sera malzemesi dağıtıldı

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, törendeki konuşmasında, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol imzalayarak, çiftçilerin fide üretimi yapmaları için destek olduklarını söyledi.

Kilis'te çiftçilere sera malzemesi dağıtıldı

Kökçüoğlu, kurulacak seralarla üreticilerinin domates, biber, patlıcan, salatalık, karpuz gibi sebze fidelerini daha hızlı ve daha düşük maliyetle yetiştireceklerini kaydetti.

Proje bütçesinin 299 bin 983 lira olduğunu dile getiren Kökçüoğlu, bunun 89 bin 994 lirasının Kilis Sebze Üreticileri Birliği, kalan miktarın ise GAP Bölge İdaresi Başkanlığı tarafından karşılanacağını belirtti.

Kilis'te çiftçilere sera malzemesi dağıtıldı

Konuşmaların ardından sera ekipmanları çiftçilere dağıtıldı.

Dağıtım programına Kilis Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan, Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara ile çiftçiler katıldı.

ETİKETLER
Kilis Tarımsal Destek
Sıradaki Haber
Artvin'de 'Yusufeli Orman Parkı' ve 'Boğa Güreş Meydanı' açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
Tarihten gelen lezzet: Balık Dolması
17:23
Kırklareli’nde kaçak 27 büyükbaş hayvan yakalandı
17:12
Uçuş rekorları kıran havalimanını 1,5 milyon uçak kullandı
17:07
PKK'lı terörist sınır hattında yakalandı
17:15
Hacca gidenlerin yaş ortalaması 62 oldu
17:02
Marmaris'te orman yangını
Ankara'da sağanak etkili oldu
Ankara'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
Tarihten gelen lezzet: Balık Dolması
Tarihten gelen lezzet: Balık Dolması
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ