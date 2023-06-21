Depremde yıkılan Antakya'da duvar yazıları duygulandırıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi.

Depremin ardından Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların ve iş yerlerinin duvarlarında yakınlarını kaybeden vatandaşların, "Onlar buradayken nasıl terk edilir bu şehir", "Gitmedik ki dönelim", "Annemi çok özlüyorum", "Buradan bir rüm rüm geçti" şeklinde yazdığı yazılar, görenleri duygulandırıyor.

"Duvardaki yazıları okurken duygulanıyoruz, gözlerimiz yaşarıyor"

İş makinesi operatörü Duran Uğur, yıkımlar esnasında duygusal anlar yaşadığını dile getirerek, "35 senedir bu işi yapıyorum. Bu işten emekliyim. 3,5 aydır buradayım, şehirde her şey çok zor durumda. Rabbim beterinden saklasın. Duvardaki yazıları okurken duygulanıyoruz, gözlerimiz yaşarıyor. İnsanların hayalleri olduğu gibi hafriyatın içerisine karışmış. En zor işlerden birisi, içler acısı" dedi.

İş makinesi operatörü Mehmet Karadağ da en zorlandığı çalışmalardan birisi olduğunu ifade ederek, "Görmesen bile hissedebiliyorsun. Bütün evlerin duvarları yıkılmış. İnsanlar ölmüş, kapı, pencere yok. Yani çok zor durum. Her vurduğunda insan bir acı hissediyor. Dünyadaki en zor çalışma şu an bu. Herkesin yardımcı olması lazım, çok zor bir olay" şeklinde konuştu.