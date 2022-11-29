Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nemrut Krater Gölü'nde mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolu karla kaplı Nemrut Krater Gölü'nde mahsur kalan 14 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Bu sabah gezi kapsamında Tatvan'a gelen 14 yerli turist, 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'ne gitti.
Nemrut Kalderası'ndan dönerken araçları karla kaplı yolda kalan 14 kişi, ekiplerden yardım istedi.
Bunun üzerine, bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmaları sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.
Araçlarla ilçe merkezine getirilen ziyaretçiler, Tatvan Kaymakamlığınca ağırlandı.
Etiketler: Bitlis Nemrut Dağı
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