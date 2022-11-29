Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te 9 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı
[Fotograf: AA]
Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi Taşkıran Sokak'ta bulunan bir evde yabancı uyruklu şahısların olduğunu belirledi.
Yapılan operasyonda yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu 9 kişi yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Suriye uyruklu göçmenler, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: Kilis Düzensiz Göçmenler
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