Kepez Mahallesi'ndeki atölyesinde sabah sobasını yakan, çayını demleyen ve ardından süpürge yapımına başlayan Necati Çınar, çırak yetişmemesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Çınar, AA muhabirine, bir dönem bu işi yapanların sayısının çok fazla olduğunu ancak zamanla mesleğe ilginin azaldığını söyledi.

Süpürgeye eskisi kadar talebin olmadığını dile getiren Çınar, süpürgeleri boylarına göre 15-20 liradan sattığını ifade etti.

Baba mesleğini sürdürdüğünü anlatan Çınar, "40 yıldan bu yana süpürge işi yapıyorum. O dönem çeşitli kuruluşlara müracaat ettik ama olmadı. Olmayınca biz de bu işte kaldık, böyle devam ettik. Artık yaşımız ilerledi, son aşamaya geldik. Çalışma gücümüz üçte bire düştü. İlk işe başladığımız zamanlarda gençtik, hızlıydık. O zamanlar 20-25 adet günlük süpürge çıkarabiliyorduk." diye konuştu.

Mesleğin son temsilcilerinden olduğunu belirten Çınar, "Hem vakit geçiriyoruz hem de akşam eve ekmek paramızı getiriyoruz. Yeni yetişen nesil artık bu mesleği tercih etmiyor. Onun için çırak da yetiştiremiyoruz." dedi.