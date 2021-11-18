Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 18:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarmadan ağır yük taşıyan araçlara denetim
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir’de jandarma trafik timleri ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Balıkesir’de jandarma trafik ekipleri yük taşımacılığı yapan araçlardaki artan trafik kazalarını önlemek amacıyla trafik denetimi yaptı.
Yapılan denetimler sonucunda 712 araç kontrol edilirken, 39 araca 22 bin 450 lira idari para cezası kesildi, 12 araç trafikten men edilirken, 1 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Denetim
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