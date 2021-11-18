Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, E.E. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda şahsın adresine operasyon yaptı.

Adreste yapılan aramada, 5 parça halinde toplam 393 gram esrar maddesi, 2 parça halinde 15 gram toz esrar, 0,80 gram Hint keneviri tohumu, uyuşturucu madde yetiştirmek için kullanılan bitki besinleri ve aparatlar ele geçirildi.

Ayrıca 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 35 adet fişek bulundu. E.E. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.