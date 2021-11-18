Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şadırvanda bulunan 9 bin 800 lira sahibine teslim edildi
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da bir vatandaşın cami şadırvanında bulduğu 9 bin 800 lira polisler tarafından sahibine teslim edildi.
Erzincan Refahiye'deki Esat Muhlis Camii şadırvanında kadın cüzdanı bulan Şamil Altay, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen polisler, içerisinde kimlik bulunmayan cüzdan sahibinin bulunması için çalışma başlattı.
Belediye hoparlöründen yapılan anons sonrasında polis ekiplerine ulaşan Yeter Yüce, içerisinde 9 bin 800 lira para bulunan cüzdanını aldı.
Büyük sevinç yaşayan Yüce, paranın maaşından arta kalan birikimleri olduğunu belirterek, polis ekiplerine ve duyarlı vatandaşa teşekkür etti.
Etiketler: Erzincan
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