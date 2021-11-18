Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaybolan hayvanlar dron ve termal kamerayla bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Jandarma ekipleri, Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü drone ve termal kamera desteğiyle buldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Kasım'da merkeze bağlı Uzunlu Mahallesinde yaşayan Fahrettin Özçoban'ın arazide otlayan 128 küçükbaş hayvanına kurdun saldırdığını, bunun ardından 43 hayvanın kaybolduğunu haber aldı.
Bunun üzerine ekipler, termal kamera ve drone desteğiyle arama çalışması başlattı.
Uzunlu, Acar ve Topdağı köyleri arasındaki dağlık alanda yaklaşık 24 saat süren arama sonucunda, 33 küçükbaş hayvan sağ, 3'ü ise yaralı bulundu. 7 hayvanın ise cansız bedenine ulaşıldı.
Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Etiketler: Hayvancılık Kilis
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