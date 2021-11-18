Urla ilçesindeki Demircili Sahili hattında yakalanan 14 şüphelinin ardından bir şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemi tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınanlardan meslekten ihraç edilmiş eski Dışişleri Bakanlığı mensubu Ş.R.A. tutuklanırken, aynı kurumdan ihraç edilmiş eşi N.A, hakkındaki soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.

Diğer zanlılardan M.B, A.Ş, E.F.Ş, eski pilot üsteğmenler C.C. ve İ.M. ve eski askeri öğrenci O.Y. tutuklandı. Eski komiser O.Ş. ve avukat A.T, kesinleşen cezalarının infazı için cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden H.T, emniyet sorumlusu olduğu öne sürülen O.T, eski istihbarat üsteğmen E.M ve avukat H.N.Ç, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. S.Ç. de hakkındaki davanın görüldüğü mahkemece serbest bırakıldı. Kaçış girişimini organize ettiği iddiasıyla yakalanan şüphelinin ise işlemi sürüyor.

15 şüpheli gözaltına alınmıştı

Aralarında eski Dışişleri Bakanlığı mensupları Ş.A. ve N.A'nın da aralarında olduğu 15 şüpheli, dün tekneyle kaçmayı planladıkları Demircili Sahili hattında gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin kaçış girişimini organize ettiği iddia edilen kişi de aynı bölgede yakalanmıştı.

Operasyonda şüphelilere ait laptop, 4 flaş bellek, hafıza kartları, çok sayıda doküman ve sahte kimlikler ele geçirilmişti.