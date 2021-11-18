Asgari ücret görüşmelerine sayılı günler kaldı. Yaklaşık 8 milyon çalışan yeni rakamın ne olacağını merak ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, asgari ücret ile rakam vermedi. "Hakkaniyet, enflasyonun üzerinde artış sağlamaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışa değindi. "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" dedi.

EYT düzenlemesiyle ilgili ise Kurtulmuş, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" diye konuştu.