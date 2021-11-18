Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te el yazması İncil ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen el yazması İncil ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı istihbarat çalışmaları neticesinde 1 şüphelinin tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.
Yapılan arama sonucu tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması İncil bulundu.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla İncil'e el kondu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Bilecik Jandarma Genel Komutanlığı Tarihi Eser
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