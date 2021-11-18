Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biga'da otomobilin minibüs ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Çanakkale'den Biga'ya giden A.Ç. yönetimindeki 17 ACR 39 plakalı otomobil, Karabiga'dan Biga yönüne giden E.B. idaresindeki 34 ZF 0538 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsün sürücüsü E.B. yaralandı. Yaralı, ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Çanakkale Trafik Kazası
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