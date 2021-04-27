Kentin yüksek kesimlerinde yetişen ve yöresel yemeklerde kullanılan çiriş, bugünlerde kentteki birçok kesim için geçim kaynağı oldu.

Vatandaşlar tarafından dağlardan toplanarak kent merkezine getirilen çiriş, tüccarlar tarafından satın alınarak İstanbul, Bursa, Ankara, Adana, Mersin ve İzmir gibi birçok kente gönderiliyor.

Tüccar İrfan Diğer, dağlardan toplanan çiriş bitkisini satın alarak ekonomiye katkı sağladıklarını belirterek, "Bitkilerden köylü, nakliye, komisyoncu ve pazarcısına kadar herkes faydalanıyor. Bu bitkiler ilkbaharda vatandaşın geçim kaynağı oluyor. İlkbaharda Muş'un 30 köyünde vatandaşlar bu bitkileri topluyor. Bingöl'ün 20, Şemdinli'nin ise 30 köyünden çiriş alıyoruz. Aldığımız bitkileri tırlarla Adana, Bursa, Mersin ve İstanbul gibi büyük şehirlere gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.