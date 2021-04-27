Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 21:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeniçağa Gölü'nde su seviyesi yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan gölde su seviyesi yükseldi.
Havaların ısınmaya başlamasıyla bölgedeki karlar erimeye başladı.
Sağanakların da etkisiyle derelerin su seviyesinde artış meydana geldi.
Birçok dereden beslenen Yeniçağa Gölü'nde de su seviyesinin yükselmesiyle iskele suya gömüldü.
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