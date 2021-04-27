Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 21:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Erdemli'de bağlı birimleri ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kızkalesi Polis Merkez Amirliğini ziyaret etti.
Erdemli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahne, müdürlükteki inceleme ve denetlemelerin ardından tadilat sonrası yenilenen Kızkalesi Polis Merkez Amirliğine geçti
İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol'dan bilgi alan Şahne, personele teşekkür etti.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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