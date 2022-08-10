Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, slogan atarak HDP'ye tepki gösterdi. Evlatlarının yolunu gözleyen aileler, çocuklarına "Teslim ol" çağrısında bulundu.

Anne Gülbahar Teker, gazetecilere, Muş ve Diyarbakır'da eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Muş'ta yaklaşık 2 yıldır eylem yaptıklarını belirten Teker, "Bütün çocuklarımızı bekliyoruz. Bir çocuk dağda kalmayıncaya kadar buradayız. HDP ve PKK'ya lanet olsun. Bizden ne istiyorlar? Çocuklarımızı getirsinler, o taşların içinde ölmesin. Annelerinin, babalarının yanına gelsinler. Gelip devlete teslim olun" diye konuştu.

Anne Ayten Koçhan ise artık evlat hasretine dayanamadığını ifade ederek, "Yeter artık, 8 yıldır oldu oğlumu görmeyeli. Evlatlarımızı PKK ve HDP'den istiyoruz. Evlatlarımızı versinler. Yeter, analar babalar ağladı. Ersin, beni duyuyorsan dön oğlum. Onlar sizi kullanıyor. Gelin devlete teslim olun." dedi.

Baba Şemsettin Özcan da HDP'nin önünde eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını dile getirdi.

Çocuğunu HDP'den isteyen Özcan, "HDP, çocuklarımızı götürdü, PKK'ya verdi. Çocuklarımızı verinceye kadar HDP'nin önünden ayrılmıyoruz. Gece gündüz çocuklarımızı düşünüyoruz. Allah kabul etmesin. Çocuklara sesleniyorum, gelin teslim olun. Sesimizi duyan hangi çocuk olursa olsun sıcak yuvasına gelsin. Orası pis bir yuvadır. Orada kimseye güvenmeyin" ifadelerini kullandı.