Gastronomi uzmanları, basın temsilcileri, acente temsilcileri, turizmciler ve şefler iki günlük İnegöl programında şehrin tarihini, kültürel zenginliklerini, kaplıcalarını, doğasını ve İnegöl’de turizme dair tüm değerleri yerinde keşfetme imkanı buldu.

Bu çalışmayla şehrin turizmde yeni bir sürece girmesi hedeflenirken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban turizmcilere "Rotanız İnegöl olsun" çağrısında bulundu.

İnegöl’de yeni hedef turizm

Var olan değerlerin yanı sıra özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarla şehrin turizmden hak ettiği payı alması adına ciddi çalışmalar ortaya koyan İnegöl Belediyesi, gastronomi ve turizmi hareketlendirecek bir adım daha attı.

TÜRSAB iş birliği ile Türkiye’nin önemli turizm paydaşları İnegöl’e getirildi. Gastronomi uzmanları, basın temsilcileri, acente temsilcileri, turizmciler ve şefler için Perşembe ve Cuma gününü kapsayan iki günlük İnegöl turu düzenlendi.

Şehrin tarihi, kültürel değerleri, doğal zenginlikleri, tarım değerleri, gastronomisi, kaplıcası ve turizme dair tüm yönleri, bu iki günlük organizasyonda turizm elçilerine tanıtıldı.

İnegöl’ün değerlerini yerinde keşfettiler

İki günlük organizasyonda İnegöl’ün tüm yönlerini keşfetme imkanı bulan konuklar, doğasından gastronomi lezzetlerine şehrin her bir değerini deneyimleme fırsatı buldular.

Perşembe günü İnegöl köftesi tanıtımı ve ikramıyla başlayan programda, sırasıyla; çarşı bölgesi ve İshakpaşa camisi ile türbesi, İnegöl Kent Müzesi, Mobilya ve Ağaç İşleri Müzesi ziyaret edildi. Ardından Tuzla kırsal mahallesinde Türkiye’nin tek parça halinde ekili en büyük yaban mersini tarlası ziyaret edilerek yaban mersini hasadı yapıldı.

Burada Patika Kafede yaban mersini ile ikramlar hazırlanarak yeni lezzetler keşfedildi. Günün finali ise Ortaköy Tarihi Kervansarayında Gastro İnegöl çalışmaları ile ortaya çıkan İnegöl’ün lezzetleri konuklara ikram edilerek tanıtıldı. Cuma günü ise Oylat gezisi ile başlayan programda, İnegöl’ün eşsiz doğası keşfedildi.

Oylat’ın yeşil ormanları içerisinde yürüyüş yapan konuklar, ardından bir diğer tarımsal değerimiz çilek hasadı için Kurşunlu Mahallesine geldi. Kafile, burada çilek hasadı yapıp çilek bahçelerini gezdikten sonra Kazancı bölgesinde ziyaret ve incelemeler yaptı. İkİ günlük İnegöl turu Gençlik Merkezi zemin katında bulunan Nöbetçi Kitaphane ziyareti ve yemek ikramıyla son buldu.