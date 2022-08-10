Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çorlu'da yollar göle döndü
[Fotograf: İHA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sarı kod" uyarısı ardından beklenen yağış, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde etkisini gösterdi. Yollar göle döndü, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kütahya ve Uşak illeri için sarı kodlu uyarı yapmıştı.
Vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulmuştu.
Beklenen yağış sabah saatlerinde Çorlu’da etkisini gösterdi. Kuvvetli yağış sebebiyle yollar göle dönerken, yapılan uyarılardan habersiz sokağa çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.
Şemsiyesi olmayan vatandaşlar, dükkan önlerine, duraklara ve saçak altlarına sığındı.
Rögar kapakları da patlayınca göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.
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