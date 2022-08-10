Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kilis’te 2 düzensiz göçmen yakalandı
[İHA (arşiv)]
Kilis'te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan kimlik kontrolünde 2 yabancı uyruklu kişinin Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla geldiği belirlendi.
2 yabancı uyruklu yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü A.Ş. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Etiketler: Kilis Düzensiz Göçmenler
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