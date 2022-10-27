Her yıl ilkbahar mevsimiyle bereketli yaylaları, soğuk suları ve çayır zenginliğiyle binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapan Muş Ovası’nda, soğuk hava etkili olmaya başladı.

Yılın yaklaşık 5 ayını hayvanlarıyla Muş’ta geçiren yetiştiriciler, kışlaklara dönüş için hazırlıklarını tamamladı. Sürüleriyle zorlu yolculuğa geçecek olan yetiştiriciler, kış mevsimini Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki sıcak illerde geçirecek.

Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Muş’un ilkbahar mevsiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki hayvan yetiştiricileri tarafından yoğun bir göç aldığını söyledi.

Gün, Özellikle kışlak olarak kullanılan güney illerinden Muş ilimize ilkbaharda yoğun bir göç akımı olmaktadır. Sonbaharın gelmesiyle yetiştiriciler tekrar kışlaklara dönmek için hazırlıklara başlamıştır. Özelliklede ilimize göçer olarak gelen küçükbaş hayvan yetiştiricileri, elde ettikleri süt, tereyağı ve peynirden Muş ekonomimize büyük bir katkı sağlamışlardır" dedi.