Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte küçükbaş hayvan sayısının artırılması amacıyla Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası arasında geçen sene imzalanan protokolle "5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi" hayata geçirildi.

Tutak ilçesine bağlı Dorukdibi köyünde yaşayan Zeynep Gülkırmızı da çiftçilere ipoteksiz ve faizsiz uygun şartlarda kredi imkanı sunulan projeden yararlanarak 100 koyun aldı.

İlkbahar aylarında koyunlarının kuzuları dünyaya getirmesiyle bu sayıyı 170'e çıkaran Gülkırmızı, besleme ve bakımlarını özenle yaptığı koyunlarının sayısını 500'e çıkarmayı amaçlıyor.

Büyüyen kuzularını satarak kredi borçlarını ödemeye çalışan Gülkırmızı, sonraki yıllarda hem süt ve süt ürünleri üretimi hem de hayvan sayısındaki artışla kar elde edip yöredeki kadınlara örnek oluyor.

"Çocuklarıma ve aileme katkıda bulunmak istiyorum"

Zeynep Gülkırmızı, çocukluktan bu yana çiftçiliğe meraklı olduğunu ve hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Üretime katkıda bulunmak istediğini anlatan Gülkırmızı, şöyle konuştu:

"Böyle bir proje olduğunu duyduğumda hemen başvurmak istedim. Proje çok iyi herkesin başvurmasını istiyorum. 5 sene içerisinde koyunlarımın sayısını daha da artırmak istiyorum. Zamanla hayvan sayısını 500'e çıkarıp çocuklarıma ve aileme katkıda bulunmak istiyorum. Çeşitli süt ürünleri de elde etmek istiyorum. Hayvancılığı seviyorum. Bu 5 yıl içerisinde hem kredilerimi ödeyeceğim hem de koyun sayısını artıracağım."

Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin de proje kapsamında kentin 1,5 milyon olan koyun varlığını 5 yıl içerisinde 2,5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.