Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 12:03Son Güncelleme: Kaynak: ÖSYM
KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM takvimine göre sonuçlar için tarih belli oldu. Peki KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS önlisans sonuç tarihi...
9 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022-KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.
KPSS Önlisans sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar, KPSS ön lisans sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.
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