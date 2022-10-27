9 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022-KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS Önlisans sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar, KPSS ön lisans sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI