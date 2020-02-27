Zabıta ekipleri, halkın manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Özellikle cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde denetim yapan ekipler, yakaladıkları dilencilere idari para cezası uyguladı.

Yabancı uyruklu dilenciler de sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.