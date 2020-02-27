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Kayseri'de FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 1 muvazzaf astsubay ile askeri okullardan atılan 3 öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Askeri okuldan atılan firari bir öğrencinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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