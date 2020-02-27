Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 1 muvazzaf astsubay ile askeri okullardan atılan 3 öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Askeri okuldan atılan firari bir öğrencinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.