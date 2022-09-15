Dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Tunceli'de, rafting, kano ve trekking sporlarının yanı sıra dağcılık faaliyetlerine de doğaseverler ilgi gösteriyor.

Kentin 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde yer alan Munzur Dağları da doğa sporları alanında turizme canlılık katan yerlerin başında geliyor. Birçok yayla, göl ve şelalenin bulunduğu dağlar, özellikle mayıs-ekim döneminde çok sayıda dağcı grubunu ağırlıyor.

İlçeye gelen gruplar, günün ilk ışıklarıyla rotalarını Munzur Dağları'na çeviriyor. Dağcılar, belirledikleri zirveye saatler süren tırmanışla ulaşıyor.

Yaklaşık 3 bin rakımlı zirvelerde vakit geçiren dağcılar, doğanın sunduğu güzellikleri de yerinde görme fırsatı buluyor.

Bölgede bozayı ve yaban keçileriyle de karşılaşan dağcılar, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla doğal zenginliklerin tanınmasına katkı sağlıyor.