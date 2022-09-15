Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'dan Pakistan'a 3 tır ve 2 kamyon yardım gönderildi
[DHA (Arşiv)]
Çorum'da Valilik koordinesinde hazırlanan 3 tır ve 2 kamyon gıda ve hijyen malzemesi, Pakistan'daki sel bölgesine yollandı.
Çorum'dan 9 Eylül'de un yüklü tır Ankara TCDD Marşandiz Lojistik Müdürlüğü deposuna gönderildi.
Ardından kentte başlatılan yardım kampanyasında, yardımseverler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının katkısıyla 2 bin 702 gıda ve 402 hijyen kolisi hazırlandı.
Toplanan 2 tır ve 2 kamyon yardım malzemesi, Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanı'nda Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın katıldığı törenle Ankara'ya uğurlandı.
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