Çorum'dan 9 Eylül'de un yüklü tır Ankara TCDD Marşandiz Lojistik Müdürlüğü deposuna gönderildi.

Ardından kentte başlatılan yardım kampanyasında, yardımseverler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının katkısıyla 2 bin 702 gıda ve 402 hijyen kolisi hazırlandı.

Toplanan 2 tır ve 2 kamyon yardım malzemesi, Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanı'nda Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın katıldığı törenle Ankara'ya uğurlandı.